Jecke Ecke: Viele Karnevalsveranstaltungen stehen heute und morgen auf dem Programm.

Stadtteile. Die Gaststätte En et Büdchen, Königsberger Straße 80, veranstaltet heute Abend für den Verein Lenn’sche Burgwitter 1948 um 17.11 Uhr eine Herrensitzung. Diese wird von Vereinspräsident Erwin Lichtenberg moderiert.

Um 19 Uhr beginnt die Karnevalsveranstaltung der Gesellschaft Creinvelt 1927 im Mercure Hotel Krefelder Hof, Uerdinger Straße 245. Karten gibt es bei Klaus D. Müller unter der Telefonnummer 59 66 02 oder unter E-Mail

k.d.mueller-krefeld@t-online.de

Es folgt um 20 Uhr die Große Sitzung im Stadtwaldhaus, Hüttenallee 108. Der Veranstalter ist die KG Grün-Weiß Grönland 1957. Karten gibt es unter der Rufnummer 93 73 777 oder per E-Mail an

karten@kg-groenland.de

Ebenfalls um 20 Uhr findet eine Jubiläums-Kostümparty in der Halle des Berufskolleges Uerdingen an der Alten Gladbacher Straße 93 statt. Die Kostümparty wird von der KG Op de Höh 1952 veranstaltet.

Eine weitere Veranstaltung ist die Haussitzung im Saal des Jugendzentrums Canapee Krefeld an der Ispelstraße 67. Der Veranstalter ist die KG Op de Höh 1952. Karten gibt es bei Tanja Schommer unter Telefon 0151/27 58 06 39 oder unter:

kg-grenztal-1980.de

Für 20.11 Uhr lädt der Flimm–Flämmkes-Club FFC Inrath zu der FFC-Sitzung, Pfarrkarneval der katholischen Pfarre St. Elisabeth von Thüringen, Hülser Straße 471, ein. Die Karten gibt es bei der Bäckerei Unterschemmann, Josef-Heinrichs-Straße 20, und an der Hülser Straße 425.

Ein Männerfrühschoppen findet um 11 Uhr im Saal Goldener Hirsch an der Konventstraße 24 in Hüls statt. Ihn veranstaltet der Komitee Karnevalszug Hüls 1979. Die Karten für den Männerfrühschoppen gibt es unter Telefon 7815855 oder per E-Mail an vorstand@komiteekarnevalszughuels.de.

Die Karnevalsgesellschaft Verberg 1956 lädt für 11.11 Uhr zur Herrensitzung im Stadtwaldhaus, Hüttenallee 108, ein. Die Karten für die Sitzung:

karnevalsgesellschaft-verberg-1956.de

Die 78-er Seniorensitzung findet um 15 Uhr im Seniorenhaus Maria Schutz an der Maria-Sohmann-Straße 45 statt und wird von der GKG Krefeld 1878 und von dem Damenkomitee Fidele 11 veranstaltet.

Um 15 Uhr findet die Kindersitzung der KG Op de Höh in der Halle des Berufskolleges Uerdingen an der Alten Gladbacher Straße 93 statt.