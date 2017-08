Krefeld. Am Donnerstag gegen 11.40 Uhr sind zwei junge Männer in der Volkshochschule Krefeld am Von-der-Leyen-Platz 2 in einen Streit geraten. Nach Angaben der Polizei beleidigten sich die beiden Männer zunächst verbal, dann schubsten sie sich. Bei der Rangelei wurde einer der beiden leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus.

