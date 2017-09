Hüls. Die Volksbank Krefeld wandelt drei ihrer Standorte im Kreis Viersen in Selbstbedienungs-Filialen um: Born, Leuth und Tönisberg. Die Kunden sollen, wenn sie eine persönliche Beratung benötigen, ab 1. Dezember in den benachbarten größeren Filialen betreut werden. Für die Tönisberger (Kempen) ist zukünftig die Hülser Filiale des Geldinstituts zuständig. Der Grund für die Veränderungen seien ein anderes Verhalten von Kundenseite, mehr Wettbewerb und Bürokratie sowie gleichzeitig rückläufige Erträge, so die Volksbank Krefeld, die 350 Mitarbeiter in 21 Zweigstellen beschäftigt.