In diesem Monat wird es in Krefeld keine Viehauktion geben. Die eigentlich für morgen geplante Veranstaltung muss aus Vorsichtsgründen abgesagt werden. In einer Bestallung aus dem Einzugsgebiet der Rinder-Union West (RUW), die die Auktionen veranstaltet, wurde der Bovine Herpesvirus (BHV1) nachgewiesen, der eine Infektionskrankheit bei Rindern verursachen kann. „Weil die Rinder bei uns für den Export untergestellt waren, gilt auch unser Standort laut den Statuten als infiziert und steht seitdem unter Quarantäne“, sagt Werner Ziegler, Regionaleiter der RUW. 30 Tage sei der Betrieb jetzt gesperrt, dementsprechend müsse auch die morgige Viehauktion ausfallen. „Wir haben aber bereits alle bei uns derzeit untergebrachten Tiere auf den Virus hin untersucht“, so Ziegler. Demnach seien alle 68 Tiere ohne Befund.

Für die RUW ist die Auktionsabsage problematisch. „An einem Auktionstag werden zwischen 100 und 120 Tiere für Preise von jeweils 1500 bis 1700 Euro verkauft. Wenn so ein Termin ausfällt, ist das natürlich nicht optimal“, erklärt der Regionalleiter. Der nächste Auktionstermin sei für den 18. Juli geplant. hoss