Krefeld. Bei zwei Verkehrsunfällen in Krefeld wurden am Samstag insgesamt vier Personen verletzt. Zunächst verletzte sich eine Rentnerin in einem Bus. Am späten Nachmittag verunglückte ein Rollerfahrer mit seiner Beifahrerin auf der Inrather Straße.

Vollbremsung: Frau stürzt in Trennwand



Gegen 13:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Autofahrer mit einem blauen Ford KA mit Krefelder Kennzeichen den Ostwall. An der Kreuzung zur Stephanstraße bremste er plötzlich ab und bog nach rechts ab, ohne den Blinker zu benutzen. Ein nachfolgender 32-jähriger Linienbusfahrer musste deshalb stark abbremsen. Dadurch stieß eine 91-jährige Frau aus Krefeld als Fahrgast in dem Bus gegen eine Trennwand und verletzte sich im Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls sowie den flüchtigen Unfallverursacher. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.de.

Rollerfahrer kollidiert mit Radfahrer

Am späten Nachmittag befuhr ein 36-jähriger Rollerfahrer aus Krefeld mit seiner zwölfjährigen Sozia aus Meerbusch die Inrather Straße in nördliche Richtung. Als er eine Bremsschwelle auf der linken Fahrbahnseite umfahren wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden 24-jährigen Radfahrer aus Münster zusammen. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Sozia kam per Rettungswagen ins Krankenhaus.