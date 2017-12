Krefeld. Für sehr viel Aufregung und viele Schaulustige hat ein Einsatz der Krefelder Feuerwehr am heutigen Montag, 4. Dezember, gegen 17.45 Uhr am Bleichpfad-Hochhaus gesorgt. Eine Brandmelde-Anlage hatte Alarm gegeben. Deshalb rückten die Rettungskräfte an. Wie sich dann beim Eintreffen der Helfer herausstellte, war es allerdings ein Fehlalarm.