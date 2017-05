Nicht nur in Krefelds Schulen, auch im Job wird regelmäßig schikaniert. Für Opfer gibt es telefonische Erste-Hilfe bei der Kontaktstelle.

Krefeld. Eigentlich ist Mira Meyer immer gerne zur Arbeit gegangen. Doch seit einiger Zeit wird sie morgens schon vor dem Weckerklingeln mit Magenschmerzen wach. Aus Angst vor dem Tag. Die Kollegen im Büro schneiden sie. Hinter vorgehaltener Hand lästern sie über Mira Meyer, stellen ihre Kompetenz im Job in Frage. Neulich waren wichtige Unterlagen aus ihrer Schreibtischschublade verschwunden, obwohl sie sich sicher ist, dass sie sie am Tag zuvor dorthin gelegt hatte. Den damit verbundenen Abgabetermin konnte Mira Meyer nicht mehr einhalten. Sie fühlt sich hilflos gegenüber den Attacken ihrer Arbeitskollegen – und gleichzeitig völlig isoliert.

Betroffene leiden unter Schikanen und Verleumdung im Job

Mira Meyer ist keine reale Person. Umso realer ist die skizzierte Situation: Mobbing ist nicht nur an Krefelds Schulen Alltag (die WZ berichtete) – Schikanen setzen sich am Arbeitsplatz fort, weiß Werner Fleuren. Er ist Mitbegründer und arbeitet als Ehrenamtler bei der Mobbing-Kontakt-Stelle, deren Nummer seit deren Anfängen im Jahr 2001 nach statistischen Erhebungen des Instituts Aser rund 50 000 Anrufer gewählt haben.

Da ist die Teamleiterin, erst seit wenigen Woche im neuen Job, deren Kollegen sie konsequent ausgrenzen und auflaufen lassen. „Eine andere Anruferin berichtete von toten Mäusen, die ihre Kollegen in ihrer Schreibtischschublade versteckt hatten“, erzählt Fleuren. Beim nächsten Anrufer hatten Kollegen einen Flachmann in dessen Schublade gelegt, um ein Alkoholproblem vorzutäuschen.

Betroffene litten – oft still und manchmal über Wochen, Monate, gar Jahre – unter der Schikane im Job, weiß Dieter Mokros, Leiter der Telefonseelsorge in Krefeld. „Häufig rufen Angehörige von Mobbingopfern bei uns an, weil es den Betroffenen zu schlecht geht, um selbst unsere Nummer zu wählen“, berichtet er. Ein anderer Grund: „Das Thema Mobbing ist schambesetzt, weil es mit Niederlage und dem Gefühl von Ohnmacht einhergeht.“ Wenn etwa der betroffene Kollege den Raum betritt und plötzlich alle anderen Schweigen – „dann ist das für die Person ein klares Signal: ,Ich gehöre nicht dazu’“, sagt Mokros.

Dabei seien es seiner und Fleurens Erfahrung nach gerade Mitarbeiter in Berufen, bei denen Kommunikation zu den wesentlichen Bestandteilen des Jobs gehöre, die die Nummer der Mobbing-Kontakt-Stelle wählten. „Überwiegend haben die Anrufer Jobs in der Verwaltung“, sagt Mokros, aber auch in der Gesundheitsbranche werde massiv gemobbt – „in der kompletten Belegschaft“. Warum das so ist? Für den Leiter der Krefelder Telefonseelsorge liegt die Erklärung auf der Hand: „Mobbing am Arbeitsplatz beginnt mit Frustration.“ Über chronische Überlastung im Job etwa, „ein hohes Arbeitstempo und unklare Hierarchien“. Das verdeutlicht auch eine Untersuchung des Landesinstituts für Arbeitsgestaltung des Landes NRW zu Belastungen am Arbeitsplatz aus dem Jahr 2014.