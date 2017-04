Viel Freude am Gestalten von Möbeln

2014 machten sich Tanja und Johannes Dahms mit ihrem Online-Shop „Wohnliebhaber“ selbstständig. Mittlerweile verkaufen sie auf 400 Quadratmetern.

Krefeld. Eine Schwangerschaft steckt im Prinzip hinter der Geschäftsidee sowie dem heutigen Unternehmen von Tanja und Johannes Dahms. Die Krefelderin ist gelernte medizinische Fachangestellte. Bei einer Schwangerschaft bedeutet das, dass nur eingeschränktes Arbeiten möglich ist. Das wiederum hieß für sie: viel zusätzliche Zeit. Und in der wurde sie vom Bastelfieber gepackt. Sie fing an, Kleinmöbel und Dekoration zu verschönern und anzufertigen. „Unser Online-Shop ist aus der Freude am Verschönern heraus entstanden“, sagt sie.

Tiefgarage ist das erste Geschäft der Gründer

Als Mediengestalter kennt sich ihr Ehemann mit Fotos und Bildgestaltung aus, so dass der Online-Shop schnell gestaltet war. Was anfangs noch eine Nebenbeschäftigung war, entwickelte sich – nachdem Johannes Dahms betriebsbedingt gekündigt wurde – zu einer festen Geschäftsidee. „Im September 2015 haben wir das erste Haus im Rahmen einer Hausauflösung ausgeräumt und alles in eine Tiefgarage gestellt“, blickt Johannes Dahms zurück.

Diese 70 Quadratmeter Tiefgarage wurden daraufhin das erste Geschäft der beiden Gründer, wie Johannes Dahms sich erinnert: „Unsere ersten Kunden waren wegen unserer Geschäftsräume noch sehr skeptisch und fragten verwundert: ,In diese Tiefgarage sollen wir gehen?’“

Schnell merkte das Gründerpaar, das die 70 Quadratmeter zu wenig waren. Sie zogen in eine Werkstatt an der Pestalozzistraße: „Unser Wachstum ging langsam vonstatten, weil wir alles selbst finanziert haben“, erklärt Tanja Dahms.

Sieben Banken hatten die Neugründer angefragt und immer niederschmetternde Antworten bekommen. Also machten die Dahms es letztlich selbst.

Gründerpreis könnte Neuerungen ermöglichen

Bewerbung und Preisverleihung

Mitmachen

Kontakt

Preisgeld

Prämierung Bereits zum dritten Mal wird der Krefelder Gründerpreis in diesem Jahr vergeben. Ins Leben gerufen wurde er von der Wirtschaftsförderung Krefeld, Volksbank Krefeld und Westdeutschen Zeitung. Bis Sonntag, 30. April, können sich interessierte Firmengründer aus der Stadt noch für den 3. Krefelder Gründerpreis bewerben. Für die Bewerbung reicht ein maximal zweiseitiges Kurzkonzept per E-Mail aus. Für Rückfragen steht Petra Rice bei der Wirtschaftsförderung Krefeld unter der Telefonnummer 02151/82 07 423 oder per E-Mail zur Verfügung: petra.rice@wfg-krefeld.de Der Krefelder Gründerpreis ist mit 6000 Euro dotiert. Es werden drei Preisträger ausgewählt. Die Preisverleihung wird am 27. Juni, 8 Uhr, in den Räumen der Volksbank Krefeld stattfinden.

Stetig florierte so das Unternehmen, das neben dem Online-Shop und dem Lagerverkauf noch Dienstleistungen wie Umzüge und Haushaltsauflösungen anbietet. Seit März 2016 sind die beiden mit ihrem Möbelladen Dahms an der Philadelphiastraße angesiedelt – und damit auf mittlerweile 400 Quadratmetern. Auch hier sind Tanja und Johannes Dahms bemüht, stetig weiter zu wachsen: „Wir haben uns jetzt eine kleine Fotoecke eingerichtet, in der wir die Möbel für unseren Online-Shop fotografieren können“, erklärt Tanja Dahms.

Neuerungen sind immer nur langsam möglich, eine finanzielle Spritze durch den Gründerpreis käme da gelegen: „Wir hätten so die Möglichkeit, Einiges zu erneuern und auf einmal zu machen“, erläutert sie die Motivation zur Bewerbung. Ihr ist besonders daran gelegen, den Kunden Möbel anzubieten, die etwas Besonderes sind, aber dabei auch bezahlbar.

„Die meisten unserer Kunden kennen uns schon seit langem. Viele begleiten uns seit Jahren und verfolgen unsere Geschichte“, erzählt Tanja Dahms gerührt. Dazu gehört auch ihre erste Kundin, der die beiden Krefelder erst vor Kurzem bei einem Umzug geholfen haben, wie sich Johannes Dahms erinnert: „Ihre Kundennummer war die 001 und jetzt, nach drei Jahren, begleitet sie uns immer noch. Das ist ein tolles Gefühl.“