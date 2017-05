Krefeld. Im kommenden Jahr feiert der Verband Deutscher Metallhändler e.V. seinen 111ten Geburtstag. In einem Videowettbewerb können Schülerinnen und Schüler der 9. bis 13. Klasse einen 111-sekündigen Kurzfilm an den Verband schicken und dabei eine Reise nach Wien, Geldpreise für die Klassenkasse oder verschiedene Sachpreise gewinnen. Als Unterstützung für das Filmprojekt öffnet die Krefelder Firma Grafenberg-Metall GmbH am 30. Mai ihre Tore für die Schülerinnen und Schüler.

Eine Anmeldung zur Führung sowie zum Videowettbewerb ist unter: 111@vdm.berlin notwendig. Dem Kurzfilm sind inhaltlich keine Grenzen gesetzt, die Schülerinnen und Schüler sollen sich animiert fühlen, ihren ganz eigenen Blick auf die Branche und das Thema wiederzugeben.