Werden Sie Teil der Ausstellung „Krefeld hautnah“: Mittwoch und Donnerstag gibt es in der Volkshochschule eine Videowerkstatt.

Unter dem Titel „Denk ich an Krefeld . . .“ findet morgen und übermorgen in der Volkshochschule, Von-der-Leyen-Platz 1, eine Videowerkstatt im Rahmen der Ausstellung „Krefeld hautnah“ von WZ und VHS satt. Die Teilnehmer erhalten bei der Videowerkstatt die Möglichkeit, in kleinen Videosequenzen ihre Ansichten zu Krefeld aufzuzeigen und damit Teil der multimedialen Ausstellung zu werden, die noch bis zum 1. März in der Volkshochschule zu sehen ist.

Ob 15 Sekunden oder anderthalb Minuten, Dozent Reimund Meincke hatte schon so einige Krefelder im Laufe der Ausstellung vor der Kamera. „Ich gebe den Leuten Tipps, wie sie sich vor der Kamera gut machen“, sagt der Filmexperte. „Das Besondere an diesem Projekt ist sicherlich, dass jeder Teilnehmer etwas anderes zu sagen hat, andere Ansichten zur Stadt Krefeld vertritt.“

Die Veranstaltung findet abends und vormittags statt

Herausgekommen ist bislang ein bunter Mix aus Videobotschaften, die bereits jetzt im Rahmen der Ausstellung „Krefeld hautnah“ zu sehen sind.

Die Videowerkstatt findet am Mittwoch von 18 bis 20 Uhr und am Donnerstag von 10 bis 11.30 Uhr im Raum 015 der Volkshochschule statt. hoss