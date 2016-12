Service Verwaltung ist bis Neujahr geschlossen

Bäder und Eishallen öffnen zu den üblichen Zeiten.

Krefeld. Die Krefelder Stadtverwaltung bleibt zwischen Weihnachten und Neujahr vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar in weiten Bereichen geschlossen. Nicht von dieser Regelung betroffen sind die städtischen Bäder und die Eishalle sowie die Kultureinrichtungen einschließlich Mediothek. Sie werden auch in der Woche zwischen den Feiertagen öffnen. Ebenso die Abteilung Verkehrssicherung in den Fachbereichen Tiefbau und Ordnung sowie der Winterdienst je nach Wettersituation.

Bereitschaftsdienst für Notfälle

Auch die Volkshochschule bleibt für den genannten Zeitraum geschlossen. Die Straßenverkehrsbehörde bietet keinen Notdienst an. Bürgerservice und Standesamt, Ordnungsbehörde, die Fachbereiche Soziales und Jugendhilfe sowie weitere publikumsrelevante Dienststellen richten nur für Notfälle einen Bereitschaftsdienst ein. Nur in unabweisbaren Notfällen können fertige Ausweise und Reisepässe am 27. bis 30. Dezember in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr im Rathaus am Von-der-Leyen-Platz 1 abgeholt werden (beim Pförtner anmelden). Ein unabweisbarer Notfall liegt nur dann vor, wenn man kurzfristig eine Reise antreten möchte und dazu dringend ein gültiges Dokument benötigt. Notdienst-Erreichbarkeiten:

krefeld.de