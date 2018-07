Krefeld. Zwei Männer haben versucht, eine 19-jährige Krefelderin auszurauben. Sie hätten die junge Frau am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Rain angesprochen und sie nach Zigaretten gefragt, meldet die Polizei. Als die Krefelderin weitergehen wollte, habe einer der beiden die 19-Jährige in ein Gebüsch gezerrt, wo die Täter ihr Handy, Portmonnaie und Zigaretten haben entwenden wollen. Die Krefelderin habe sich losreißen und fliehen können. Die Täter seien ohne Beute in Richtung Weiden geflüchtet.

Beide Männer werden als etwa 18 bis 19 Jahre alt und mit trainierter Statur beschrieben. Sie sollen schwarze Haare und einen Bart haben. Einer von ihnen habe ein graues T-Shirt und eine schwarze, kurze Jogginghose getragen, der andere eine schwarzes T-Shirt und ebenfalls eine schwarze, kurze Jogginghose. Er habe eine schwarze Sporttasche ohne Aufschrift dabei gehabt. Die Polizei Krefeld bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 2151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. red