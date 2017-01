Krefeld. Am Samstag, um 16:55 Uhr nahm in einem Getränkemarkt auf der Weggenhofstraße ein Mann gegenüber dem Kassierer eine drohende Haltung ein und verlangte die Herausgabe von Geld und Zigaretten. Als ein Kunde an die Kasse trat, sagte der Kassierer, dass er die Polizei rufen werde.Daraufhin verließ der Täter das Geschäft.



Zeugen gesucht

Der Täter ist 25 - 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, hat eine breite, muskulöse Statur, blonde, sehr kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug bei der Tat eine schwarze Lederjacke und eine graue Jogginghose. Die Polizei bittet um Hinweise; Tel.: 02151 634 0.