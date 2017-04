Krefeld. Am Sonntag hat ein Mann versucht, die Handtasche einer Krefelderin zu rauben. Die 68-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Das Opfer fuhr gegen 16.50 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Martinstraße, als sich der Unbekannte, ebenfalls auf einem Fahrrad, von hinten näherte. Der Mann versuchte, ihre Handtasche im Vorbeifahren aus dem Heckgepäckträger zu reißen. Es blieb allerdings beim Versuch, da die Frau den Riemen ihrer Handtasche zuvor um die Sattelstange gewickelt hatte. Beide stürzten infolgedessen zu Boden, wobei die 68-Jährige leicht verletzt wurde. Der Täter ließ sein Fahrrad zurück und flüchtete zu Fuß in Richtung Heideckstraße.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de