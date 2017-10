Krefeld. Am Dienstag um 11 Uhr rief eine Frau bei einer Seniorin an und gab sich als deren Schwiegertochter aus. Sie bat um Geld, weil sie in einer finanziellen Notlage sei und dringend Geld für einen Wohnungskauf benötige.

Die Seniorin sagte der vermeintlichen Verwandten ihre finanzielle Unterstützung zu und vereinbarte ein Treffen noch am selben Tag. Kurze Zeit später kamen der älteren Dame aber Zweifel und sie kontaktierte ihren Sohn. Dieser riet, die Polizei zu informieren, was sie umgehend tat. Die vermeintliche Verwandte kam nicht zur Wohnanschrift der Seniorin, sodass kein Schaden entstand.