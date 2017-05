Krefeld. Der seit dem 9. Mai 2017 vermisste 85- Jährige aus Bockum wurde am Montag tot aufgefunden. Der Leichnam des Mannes wurde von der niederländischen Polizei aus dem Fluss Waal, in der Nähe des Ortes Haaften in der Provinz Gelderland geborgen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach Angaben der Polizei nicht vor.