Krefeld. Die 13-jährige Mandy K., die seit vergangener Woche Montag (6. Februar) als vermisst gemeldet wurde, ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei gestern Abend mitteilte, konnte sie anhand von verschiedenen Hinweisen in der Innenstadt aufgegriffen und wohlbehalten nach Hause zurückgebracht werden. Sie soll lediglich von zu Hause „ausgebüchst“ sein, heißt es.

Nachdem Mandy sich am 6. Februar gegen 7.15 Uhr in einer Einrichtung an der Hubertusstraße aufgehalten haben soll und am Mittwoch bzw. Donnerstag (8./9. Februar) im Bereich der Obergath gesichtet wurde, gab es keine weiteren Hinweise auf die 13-Jährige.