Krefeld. Am Dienstagabend, gegen 19:15 Uhr, wurde die Feuerwehr in das Schwimmbad der SVK an die Palmstraße gerufen. Es bestand der Verdacht eines Chlorgas-Austrittes. Nach Angaben der Feuerwehr ergaben umfangreiche Messungen keinen Hinweis auf einen Austritt von Chlorgas.

Zum Zeitpunkt des Einsatzes befanden sich etwa 100 Personen im Freibad. Insgesamt fünf Kinder klagten über Reizungen in den Augen und mussten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei vermutet, dass die Reizungen durch den Einsatz von Pfefferspray zustande kamen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit mehr als 40 Beamten vor Ort.

Badebetrieb ist nicht beeinträchtigt

Die SVK teilte noch am Abend mit, dass der Badebetrieb am Mittwoch wie gewohnt ab 6:00 Uhr durchgeführt werden kann, da kein technischer Schaden in der Anlage vorliegt. red