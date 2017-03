Krefeld. Sowohl am Freitag als auch am Samstag waren diverse Taschendiebe unterwegs. Die Polizei hat insgesamt elf Strafanzeigen gefertigt. Am Freitag waren zwischen 10 Uhr und 16 Uhr Taschendiebe an der Windmühlenstraße, Poststraße, Kölner Straße, Evertsstraße, am Hauptbahnhof und in einer Straßenbahn unterwegs. Die unbekannten Täter entwendeten Handtaschen und Geldbörsen aus Handtaschen. Auch auf dem Sprödentalplatz waren Taschendiebe aktiv.

Am Samstag schlugen unbekannte Diebe im Zeitraum von 10 bis 22.30 Uhr am Nauenweg, in der Straßenbahn Linie 41 und an der Gladbacher Straße zu. Sie entwendeten ebenfalls Handtaschen und Geldbörsen aus Taschen und Rucksäcken. Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr machten Unbekannte auf dem Sprödentalplatz gleich zwei Mal Beute.

Die Polizei Krefeld nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.