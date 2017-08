Krefeld. Beim Hersteller flüssiger Lösungsmittel, Alberdingk Boley, in Uerdingen ist am Dienstag gegen 18.15 Uhr nach einem Umfüllvorgang Natronlauge ausgetreten. Wie die Feuerwehr mitteilt, sei auf der Leitung noch Druck gewesen, so dass die Flüssigkeit nach dem Abkuppeln des Schlauchs durch die Luft gespritzt sei und drei Mitarbeiter des Werks getroffen habe. Zwei wurden durch die Natronlauge leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. ckd