Krefeld. Am Dienstag gegen 8:05 Uhr fuhr eine 51-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford auf der Kempener Allee stadteinwärts. In Höhe der Haltestelle Westpark hielt ein Bus in entgegengesetzter Richtung. Nach Angaben der Polizei rannten plötzlich zwei Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren hinter dem Bus über die Straße, sodass die Fordfahrerin einen Zusammenstoß mit den beiden Schülerinnen trotz Vollbremsung nicht verhindern konnte.

Die Mädchen stürzten und wurden dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, das sie nach einer Behandlung noch am gleichen Tag verlassen konnten.