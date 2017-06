Krefeld. Am Dienstagabend ist ein Radfahrer bei dem Zusammenstoß mit einem Auto an der Einmündung Geldernsche Straße / Adolfstraße schwer verletzt worden. Ein 53-Jähriger Mann fuhr gegen 20 Uhr mit seinem VW Caddy auf der Geldernsche Straße in Richtung Moritzplatz. In Höhe der Adolfstraße stieß er mit einem 34-jährigen Radfahrer zusammen, der aus der Adolfstraße kam und nach links auf die Geldernsche Straße in Richtung Oranierring abbiegen wollte. Hierbei stürzte der Radfahrer.

Anwohner leisteten Erste Hilfe, ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Krefelder schließlich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.