Krefeld. Am Mittwoch ist ein Kind bei einem Verkehrsunfall Am Holderspfad verletzt worden. Ein neunjähriger Junge spielte um kurz vor 18 Uhr mit seinem gleichaltrigen Freund auf einem Garagenhof an der Straße Am Holderspfad. Das Kind lief nach Angaben der Polizei unvermittelt auf die Straße, sodass eine 52-jährige Autofahrerin trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Junge stürzte und wurde dabei verletzt. Er ist mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mehr zum Thema Sechsjähriger wird von Auto erfasst