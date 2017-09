Krefeld. Am Dienstag gegen 10 Uhr ist es an der Ecke Uerdinger-/Von-Beckerath-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer ist beim Rechtsabbiegen mit einer älteren Radfahrerin zusammengestossen, die in die gleiche Richtung abbiegen wollte. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang wird von der Polizei noch ermittelt. Weitere Infos folgen.