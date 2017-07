Krefeld. Am Dienstagabend ist es auf der Kimplerstraße an der Einmündung zur Erkelenzstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 65-Jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Toyota aus einer Grundstückseinfahrt an der Kimplerstraße. Beim Abbiegen links in die Erkelenzstraße stieß er mit einem Fahrradfahrer zusammen. Der 69-Jährige Radfahrer stürzte dabei und verletzte sich leicht.

