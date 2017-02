Update, 12.40 Uhr: Der Tank des LKWs hat ein Fassungsvermögen von rund 800 Litern Diesel. Durch die Kollision wurde er am unteren Bereich beschädigt, wodurch nach Angaben der Feuerwehr Krefeld rund 400 Liter Diesel ausgelaufen sind. Die ersten 100 Liter sind direkt in den Kanal geflossen. Das verständigte Umweltamt steht hierzu in Kontakt mit der zuständigen Kläaranlage. Weitere 200 Liter sind auf die Straße geflossen, diese hat die Feuerwehr aufgefangen, indem sie mit Ölbindemitteln eine Art Deich errichtet hat. Die restlichen 100 Liter konnte die Feuerwehr direkt in Fässern sichern. Die Reinigung vor Ort erfolgt durch die GSAK. Der LKW-Fahrer und die zwei Personen im PKW wurden nicht verletzt.

Krefeld. Am Dienstagmorgen ist an der Kreuzung Tannenstraße/Deutscher Ring gegen 9 Uhr ein Pkw mit einem Lkw zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde der Tank des Lkws beschädigt, Diesel lief aus. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Feuerwehr rückte an, um den Kraftstoffaustritt zu unterbinden. Der Kreuzungsbereich wurde von der Polizei abgesperrt. hoss