Krefeld. Am Donnerstag gegen 9.40 Uhr ist es an der Ecke Adolf Dembach Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Audi ist aus der Adolf Dembach Straße in den Charlottenring abgebogen und dabei mit einem Motorradfahrer auf einer Honda Maschine zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war der Motorradfahrer vor Ort ansprechbar, die Schwere seiner Verletzung ist derzeit nicht bekannt.

Der Charlottering in Richtung Duisburg war rund 50 Minuten gesperrt. Der Verkehr wurde in die Adolf-Dembach-Straße abgeleitet. Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben.