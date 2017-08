Krefeld. Am Dienstag ist ein Kind bei einem Verkehrsunfall auf der Hülser Straße leicht verletzt worden. Ein 9-Jähriger Junge fuhr um 14:15 Uhr auf dem Radweg der Hülser Straße stadteinwärts und querte die Straße über eine Fußgängerampel. In diesem Moment erfasste ihn ein 48-Jähriger mit seinem Auto, der in Richtung Inrather Straße fuhr. Der Junge stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und konnte dieses nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Mehr zum Thema Exhibitionist steht im Feld - Polizei sucht Zeugen