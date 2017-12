Krefeld. Am Freitag gegen 8.10 Uhr ist ein 6-Jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. An der Kreuzung Nordwall/Westwall stieß das Kind mit einem Auto zusammen. Wie genau es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei am Mittag noch nicht sagen. Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht, das es nach einer ambulanten Versorgung wieder verlassen konnte. red