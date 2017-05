Die Sanierungsarbeiten auf der Moerser Straße gehen voran. Nachdem die Firma Kemna-Bau in der vergangenen Woche begonnen hatte, die Fahrspur zwischen Husarenallee und Nassauerring stadtauswärts zu erneuern, ist jetzt die entgegengesetzte Fahrbahn an der Reihe.

Krefeld. Die Verkehrsführung ändert sich in soweit, dass der Baustellenbereich weiterhin nur für den stadteinwärts fahrenden Verkehr frei bleibt. Die Autos werden jetzt über die fertiggestellte Fahrbahn geführt, die eigentlich Richtung stadtauswärts befahren wird. Heißt: Die Autos fahren sozusagen auf der falschen Straßenseite. „Dies soll bis zur Fertigstellung der anderen Fahrbahnseite so bleiben, die Umleitung für die andere Fahrtrichtung kann damit bestehen bleiben“, erklärt Stadt-Sprecherin Angelika Peters.

Die Moerser Straße bleibt somit in Richtung Nassauer Ring ab der Husarenallee gesperrt. Der stadtauswärts fließende Verkehr wird per Umleitung über den Breiten Dyk zum Nassauerring und dann zurück zur Moerser Straße geführt. Viele Autofahrer nutzen jedoch auch den Weg über die Hüttenallee. In ein bis zwei Wochen sollen die Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen sein. In naher Zukunft wird dann aber die Fahrbahn der Moerser Straße zwischen Nassauerring und Heyenbaumstraße saniert. hoss/Foto: Jochmann