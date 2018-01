Die Läden haben geöffnet, einige zeigen Kunst, die City ist voll. Doch viele Besucher sind zum Bummeln, nicht zum Shoppen gekommen.

Das „Kreative Wochenende“ hat am Wochenende viele Besucher in die Innenstadt gelockt. Der Einzelhandel hat die Ausstellung von lokalen aber auch internationalen Künstlern, die in 16 Geschäften ihre Kunstwerke zeigten, zum Anlass genommen, die Läden in der City am Sonntag zu öffnen. Die WZ hat sich in der Innenstadt umgesehen.

Eins wird schnell deutlich: Viele Besucher des verkaufsoffenen Sonntags sind zum Bummeln in die Innenstadt gekommen – nicht zum Einkaufen. Kunstbegeistert sind die wenigsten Befragten. Auch Verkäufer berichten, dass Besucher hauptsächlich schauten und weniger kauften.

Niederlande stehen beim Wochenend-Einkauf hoch im Kurs

So wie Tobias Czekalla und Sabrina Bäsler, die nicht aus Kauflust in die Stadt gefahren sind. „Wir sind zum Bummeln hier“, erzählt Czekalla. Verkaufsoffene Sonntage findet seine Begleitung zu häufig, „denn man kann immer auf Holland ausweichen“. Klaus und Marlene Schultz sind leidenschaftliche Spaziergänger. Auch gestern war das Ehepaar in Schlenderlaune, aber nicht mit der Absicht, einzukaufen. „Heute ist das Schöne der ,Aha-Effekt’, wenn man sich die Kunstausstellungen anschaut“, findet Klaus Schultz. Laut Christine Armanazi, Angestellte im Kosmetikgeschäft Rituals, sei genau das aber das Problem: „Ich habe nicht den Eindruck, dass wir heute mehr Umsatz machen als sonst.“ Sonntage seien für viele Familienzeit. „Dabei geht es selbstverständlich um das Beieinander sein, nicht ums Einkaufen“, glaubt sie.

Daniela Monteleone, Verkäuferin bei SinnLeffers ist der Meinung, es sei „trotz der Kunstausstellung gleich viel los wie an anderen Verkaufsoffenen“. Auch wenn es für viele Besucher eine schöne Gelegenheit zum Gucken und Kaufen sei – ihr reichten vier Sonntage im Jahr, an denen sie arbeiten muss, aus. Die schwarz-gelbe Landesregierung sieht das anders: Sie will die verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr in ganz Nordrhein–Westfalen von vier auf acht verdoppeln, um das Wirtschaftswachstum zu fördern.

„Man kann die Kunstausstellung und die geöffneten Geschäfte verbinden“, findet Besucher Ralf Wendel. Für ihn ist das „Kreative Wochenende“ eine willkommene Überraschung, die Kunst will er sich in Ruhe ansehen. Ein verkaufsoffener Sonntag vor Weihnachten reiche ihm persönlich, aber „sie werden ja genutzt, sonst wären wir ja auch nicht hier“. Seine Begleiterin Gabriele Körber ergänzt: „An Wochenenden haben die Leute mal Zeit. Ich denke, viele Berufstätige und Familien nehmen dieses Angebot gerne an.“