Sport- und Bürgervereine im Nordwesten sind beim Sportkonzept für den Nordwesten enttäuscht von der Verwaltung.

Die Gemüter kochen über. Sowohl bei den Verantwortlichen der drei Sportvereine Preussen 1855, SC Viktoria 09 und VfR 1920 als auch bei ihren Kollegen der Bürgervereine Inrath und Kliedbruch. Seit November 2016 haben sie an einem Konzept für die Sportstätten im Krefelder Nordwesten gearbeitet, im vergangenen August übergaben sie es der Verwaltung und Politik. „Aber selbst ein Kammmolch, der bei einem Autobahnbau entdeckt wird, bekommt mehr Aufmerksamkeit als das, was Tausende betrifft – das wird nicht gehört“, formuliert Preussen-Präsident Albert Höntges seinen Frust über die Erfahrungen der vergangenen Monate.

Zu dem Papier habe es zunächst wohlwollende Rückmeldungen aus allen Parteien gegeben. Die Stadtsportbund-Spitze habe von einem „Leuchtturmprojekt“ gesprochen, erinnert sich Peter Gerlitz vom Bürgerverein Kliedbruch. Was sich aus der vereinsübergreifenden Zusammenarbeit gebildet hat, habe es „so bis dato noch nicht gegeben“, sagt der Inrather Bürgervereinsvorsitzende Rolf Hirschegger: „Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte, aber die Vereine verzahnen sich.“

„Wir wollen mitgestalten, nicht nur die Deppen sein.“

Peter Gerlitz über seine Sorgen beim Sportstättenkonzept

Man sei mit der vereinsübergreifenden Arbeitsgruppe, zu der auch der Bezirksvorsteher für den Norden, Ralph-Harry Klaer (SPD) gehört, dem Aufruf der Stadtverwaltung gefolgt, dass die Vereine Input für das in der Entwicklung befindliche gesamtstädtische Sportkonzept liefern.

Gespräche über ihr Konzept konnten die Ehrenamtlichen mit der Verwaltung allerdings nicht führen. „Man versucht, uns nicht wahrzunehmen“, kritisiert Gerlitz. Sein Inrather Pendant Hirschegger klagt: „Wir werden als Arbeitskreis abgekanzelt. Jetzt wird uns gesagt, wir seien nicht das Plenum, mit dem die Verwaltung sprechen wird. Wir hätten ja kein Mandat.“ Den Beteiligten sei laut Gerlitz wichtig, „dass die Verwaltung erstens Klartext redet, was ihre Vorstellungen zum Sportkonzept in Krefeld sind, und wir zweitens mit ihnen arbeiten wollen und nicht gegen sie“. Man wolle diskutieren, Lösungen finden und sei zu Kompromissen bereit, sagt er über das Konzeptpapier, in dem unter anderem die nach ihrer Ansicht nötigen Investitionen in die drei Sportstätten Kaiser-Wilhelm-Park, Hubert-Houben-Kampfbahn und Schroersdyk aufgelistet sind (die WZ berichtete).

„Das sind keine Forderungen. Wir haben etwas vorgelegt, über das wir reden wollen“, sagt Gerlitz: „Wir wollen mitgestalten. Und das tun wir ja, indem wir viel Arbeit in die Vereine stecken. Wir wollen nicht nur die Deppen sein.“