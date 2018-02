In Uerdingen wurden die Täter erwischt, bei Fällen in Forstwald und Bockum nicht.

Stadtteile. Wegen „verdächtiger Klopfgeräusche“ ist die Polizei am vergangenen Samstag zu einem Einfamilienhaus an der Fabritiusstraße in Uerdingen gerufen worden. Zeugen hatten gegen 14 Uhr zwei Fremde auf dem Grundstück gesehen, die zur Rückseite des Gebäudes gingen und dann nicht mehr gesehen wurden. Bei ihrer Durchsuchung trafen die Beamten auf ein Pärchen, das gerade dabei war, die Kellertüre des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Eine 39-jährige Frau und ein 42-jähriger Mann wurden festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Alarm wurde ausgelöst, die Polizei traf aber niemanden mehr an

Bei einem weiteren Fall ist noch nicht klar, ob das Auslösen der Alarmanlage die Täter vertrieb, bevor sie Beute machen konnten. Die Unbekannten hatten am Samstag gegen 20 Uhr die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Plückertzstraße in Forstwald aufgehebelt und waren so hineingelangt. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Aber die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten niemanden mehr finden. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Auch nach einem Einbruch in ein Haus an der Schönwasserstraße in Bockum ist noch unklar, ob die Täter etwas erbeuten konnten. Die Einbrecher hatten am vergangenen Freitag zugeschlagen, irgendwann in der Zeit zwischen 11 und 19.45 Uhr. Wieder war es ein Einfamilienhaus, wieder drangen die Unbekannten durch eine Terrassentür am hinteren Garten ein und durchsuchten sämtliche Räume des Hauses.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Mithilfe durch die Bevölkerung. Wer Hinweise auf die Einbrecher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeibehörde unter der Rufnummer 63 40 zu melden oder per E-Mail an:

hinweise.krefeld@polizei.nrw.de