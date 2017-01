Krefeld. Im Badezentrum Bockum sollen zwei Mädchen von einer Gruppe Jungs sexuell belästigt worden sein. Das hat die Polizei mitgeteilt.

In ihrem Bericht heißt es, dass sich eine 12- und eine 13-Jährige am Sonntag gegen 15.30 Uhr im Nichtschwimmerbecken des Schwimmabds aufgehalten haben. Eine Gruppe von fünf Jungen im Alter zwischen 11 und 14 Jahren habe sich zu ihnen gesellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei verrohte das anfängliche Spiel, von beiden Seiten ausgehend, weswegen ein Schwimmmeister, der die Situation von Beginn an beobachtet hatte, sowohl die Mädchen, als auch die Jungen aus dem Bad verwies.

Im Bereich der Umkleidekabinen berichteten die Mädchen einer Besucherin anschließend von unsittlichen Berührungen. Während die Mädchen gemeinsam mit der Frau sich dem Badpersonal anvertrauten, verließen die Jungen das Schwimmbad. Die Bad-Mitarbeiter alarmierten die Polizei, die die Jungs in der Nahe des Schwimmbads ausfindig machte und ihre Personalien feststellte. Die Ermittlungen dauern an.