Seit mehr als zehn Jahren stören jugendliche Randalierer regelmäßig den tollen Umzug. Veranstalter verzichtet sogar auf Ankündigung.

Karneval in Verberg, das sind glückliche Kinder, besonders jecke Jecken, geöffnete Garagen, in denen die Verberger ihre Nachbarn, Freunde oder völlig Wildfremde mit Schnäpschen und Gebäck versorgen. Karneval in Verberg, das ist purer, handgemachter Frohsinn eines ganzen Dorfes. Seit mehr als 50 Jahren. Eigentlich. Denn Karneval in Verberg ist auch eine ernste Angelegenheit. Jugendliche, die sich ins Koma saufen, randalieren, pöbeln, das Wurfmaterial zurückfeuern und asozial den Karnevalszug stören. Wohlgemerkt, einen Kinderkarnevalszug. Heute zieht er wieder.

Die KG Verberg ist auf mehrere Eskalationsstufen vorbereitet

Und die ehrenamtlichen Macher der KG Verberg um Präsident Ralf Mühlenberg stehen unter Strom. Sie sind auf alle Eskalationsstufen vorbereitet, werden unterstützt von einem großen Polizeiaufgebot und einer starken Mannschaft vom städtischen Ordnungsamt. Denn das, was eigentlich die fünfte Jahreszeit ausmacht, die vielen Mühen in der Nachbarschaft, vor der eigenen Haustüre einen bunten Umzug für Kinder durch Verberg zu organisieren, Brauchtum, Gemein- und Frohsinn zu vermitteln, ist für die Karnevalsgesellschaft zu einem Spießrutenlauf geworden.