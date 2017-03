Norbert Joosten ärgert sich über das lahme Internet. Das könnte sich bald ändern. Der Stadt liegt eine Bedarfsanalyse vor, Provider können sich bewerben.

Krefeld. Norbert Joosten ist genervt. Will der Verberger bei sich zu Hause etwas aus dem Internet herunterladen, braucht er Geduld. Viel Geduld. „Bei uns in Verberg liegt eine Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit von 384 Kilobite vor. Also wie etwa vor 15 Jahren. Laut Telekom gibt es keine Möglichkeit einer besseren Verbindung. Soviel zum Thema, Krefeld wird zu 99 Prozent abgedeckt“, sagt Joosten.

Breitband ist nicht gleich Breitband. Das weiß auch Joachim Hofer, der sich bei der Stadt mit dem Thema Internet in Krefeld intensiv beschäftigt. „Die Download-Geschwindigkeiten im Stadtgebiet sind ziemlich unterschiedlich“, sagt Hofer. Bis zur vergangenen Woche lagen der Stadt keine genauen Daten dazu vor.

Analyse zeigt die weißen Flecken bei der Breitbandversorgung

„Die Verfügbarkeit von hinreichend schnellen Internetanschlüssen ist sowohl Unternehmen als auch Privathaushalten ein wichtiges Anliegen“, erklärt Planungsdezernent Martin Linne. Die Stadtverwaltung möchte die weitere Verbesserung des Angebots soweit möglich unterstützen und hatte deshalb im Auftrag des Oberbürgermeisters beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Berlin die Förderung von Beratungsleistungen beantragt. Das will bis 2019 überall Highspeed-Leitungen mit 50 Megabit (MB) pro Sekunde anbieten, danach soll die Leistung flächendeckend auf 100 MB verdoppelt werden.

Im vergangenen August hat die Stadt einen Förderbescheid über 50 000 Euro vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur erhalten.

„Damit konnten wir eine Bedarfsanalyse in Auftrag geben, deren Auswertung uns jetzt vorliegt, die weißen Flecken bei der Breitbandversorgung in Krefeld sind jetzt bekannt“, so Hofer. Derzeit sei man in der Phase der Interessensbekundungen. Das heißt, Provider können ihr Interesse für den Ausbau des „schnellen Internets“ in den jeweiligen Gebieten der Stadt mitteilen. Am 28. März endet das sogenannte Bieterverfahren. Die Verwaltung will anschließend Ausbaugebiete benennen und der Rat beschließen, welche Stadtbezirke ausgebaut werden sollen. Auch dafür können wieder Fördergelder beantragt werden.

Der Kreis Viersen ist schon einen Schritt weiter. Dort gibt es bereits einen Breitband-Koordinator in der Verwaltung. Krefeld prüfe laut Hofer derzeit auch, ob eine solche Stelle in der Stadtverwaltung eingerichtet werden soll. Der soll als zentraler Ansprechpartner dienen, Kontakt zu Anbietern von Breitbandnetzen und Telekommunikations-Dienstleistern sowie Verbänden herstellen, Fördermöglichkeiten aufzeigen und den Ausbau koordinieren.

Breitband-Koordinator: Land fördert Stelle über drei Jahre

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert eine solche Stelle drei Jahre lang mit jährlich 50 000 Euro.

Für den End-Verbraucher verwirrend ist derzeit, dass die Internetdienstanbieter oftmals im selben Stadtbezirk unterschiedliche Durchleitungsgeschwindigkeiten anbieten. „Je nachdem, welche Leitungen sie dort verlegt haben und welche Technik sie einsetzen“, erklärt Hofer. Da helfe es manchmal bei langsamen Leitungen schon, die Anbieter zu fragen, wie viele Kilobit am Hausanschluss ankämen – und die Angebote zu vergleichen.

Norbert Joosten setzt hingegen auf den Ausbau moderner Breitbandleitungen in Verberg und damit den Einzug ins digitale 21. Jahrhundert.