Der Bauausschuss hat die Planung für Linksabbiegespur in die Heyenbaumstraße von der Moerser Straße beschlossen und setzt die Kosten auf 280 000 Euro fest. In den vergangenen Jahren kam es an der Kreuzung immer wieder stadteinwärts zum Rückstau durch Linksabbieger. Durch die Einrichtung der Abbiegespur soll das Problem gelöst werden. Die Fahrbahn soll dazu verbreitert werden, damit der Verkehr stadteinwärts ungehindert fließen kann. Nach Fertigstellung von Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung erfolgen Ausschreibung und Vergabe der baulichen Leistungen. Danach wird ein Baubeginn in 2019 erfolgen – möglichst zu Beginn der Sommerferien. Foto: Stadt Krefeld