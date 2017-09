Im Kreuzungsbereich Venloer Straße / Kempener Straße ist es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Zur genauen Unfallursache konnte die Feuerwehr gestern Abend noch nichts sagen. Durch den Zusammenprall wurde ein Wagen so stark beschädigt, dass einer der Insassen durch den Einsatz von hydraulischen Rettungsgeräten aus seinem Fahrzeug befreit werden musste. Anschließend wurde er an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert. Die drei weiteren Fahrzeuginsassen konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der zweite Unfallteilnehmer konnte eigenständig sein Fahrzeug verlassen. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und ebenfalls in eine Klinik transportiert.

Im Einsatz befanden sich der Rüstzug der Berufsfeuerwehr sowie der Löschzug Hüls der Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst Krefeld. Insgesamt waren 37 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz.(samla)