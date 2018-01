Bundesstraße wird zwischen Hüls und Tönisberg saniert.

Ab Juli 2018 wird die Bundesstraße neun/Venloer Straße zwischen Tönisberg und Krefeld saniert. Erneuert wird in drei Bauabschnitten die Straßendecke. Geplant sind nach Angaben des Ordnungsamtes drei Monate Bauzeit. Saniert wird bis zur Höhe Siempelkampstraße. In der gestrigen Sitzung der Bezirksvertretung Hüls wurde die Politik über das Bauvorhaben informiert. In den unterschiedlichen Bauphasen wird die Bundesstraße neun (B9) zur Einbahnstraße in Richtung Krefeld. Der Schwerlastverkehr (Siempelkamp) soll nach Absprache die Baustelle eventuell auch in Fahrtrichtung Krefeld passieren können. Ist die Straße in einem noch schlechteren Zustand als angenommen, kann die Maßnahme eventuell auch länger als drei Monate dauern.

Bauarbeiten auf der Kerkener Straße seit Montag abgeschlossen

Erst am vergangenen Montag wurden die monatelangen Bauarbeiten auf der Kerkener Straße abgeschlossen. Seit Ende September ist die Fahrbahn in verschiedenen Abschnitten zwischen der Kreuzung zur B 509 und der Autobahnauffahrt saniert worden. In diesem Zeitraum war die Straße gesperrt.

Im Sommer 2016 wurde die Bundesstraße 509 in mehreren Abschnitten saniert. Im Bereich zwischen Hüls und Mülhausen wurde auf 9,2 Kilometern Länge eine neue Fahrbahndecke aufgezogen. hoss