Der Prozessauftakt Vauth ist für die SPD pures Dynamit. Mitten im Umfragehoch und einer Jubelstimmung im Namen der Gerechtigkeit beschäftigt sich Öffentlichkeit im besten Fall mit sozialdemokratischem Filz, im wahrscheinlichsten mit Vorwürfen von Bestechlichkeit und Polit-Korruption. Natürlich: Die Justiz ermittelt gegen Vauth wegen Untreue, nicht wegen eines illegalen Parteispendesystems. Aber darauf kommt es gar nicht an. Die SPD und vor allem Innenminister Jäger hat die „Dankeschön-Affäre“ zurück. Zur Unzeit. Und Deutschland schaut auf Krefeld.

Auch wenn die Kausalität der SPD-Parteispenden und der durch Sozialdemokraten verfügten oder vermittelten öffentlichen Aufträge für Vauth bis heute nicht bewiesen sind: An Zufall glauben die wenigsten. Bundesweit erinnern sich die Medien und schreiben die Zusammenhänge, die sich wie ein Krimi aus Krefeld lesen, dezidiert auf. Misstrauen verjährt nicht.

Das wurde seinerzeit nicht nur genährt durch die bemerkenswerte zeitliche Nähe von Spenden und Gutachteraufträgen, die zum Großteil nicht einmal in Vauths Fachgebiet fielen, sondern vom Umgang involvierter Genossen mit dem Thema. Allen voran der fast schon sprichwörtlich teflonbeschichtete Innenminister Jäger, der anfangs frech behauptete, er kenne Vauth nur sehr flüchtig. Und auch Hans Smolenaers wird den Prozess aufmerksam verfolgen. Der Kreisgeschäftsführer der Viersener SPD will jetzt in den Landtag.

Vauth gilt in der Öffentlichkeit als gescheiterte Existenz mit eingeschränkter Glaubwürdigkeit, die sich durch Simulation der Haft entzogen hat. Aber ist das so? Bisher hat Lothar Vauth erfolgreich vermieden, Antworten auf die vielen offen und für die SPD sehr unangenehmen Fragen zu geben. Er hat diese Haltung mit seiner Gesundheit bezahlt. Es ist Zeit für Antworten.

Den damaligen Moerser Bürgermeister Norbert Ballhaus hatten seine Vauth-Geschäfte letztendlich das Amt gekostet. Nicht auszuschließen, dass die Affäre nach sechsjährigem Dornröschenschlaf weitere Karrieren beendet. Die von Vauth ist es schon lange und ja, natürlich ist der einst so umtriebige Hans Dampf ein Täter. Aber er ist zweifellos auch ein Opfer.