UWG fordert „würdigen Ort“ für Gedenkstein

Krefeld. Die UWG-Ratsgruppe hat die Stadt in Absprache mit der Mennoniten-Gemeinde beauftragt, „einen würdigen Standort für die einst im Zuge der Sanierung des Dionysiusplatzes verschwundene Gedenkplatte zu finden“. Nachdem der Gedenkstein verschwunden und wieder aufgetaucht war, wurde er jetzt auf die Mennoniten-Kirch-Straße verlegt (die WZ berichtete). Die UWG ist der Meinung, dass „der jetzige Standort nicht würdig und zu versteckt“ ist. Ursprünglich wurde die Platte 1979 auf dem Dionysiusplatz eingebaut. „Die Gedenkplatte muss wieder mehr in das Bewusstsein rücken und sichtbar in unserer Stadt erscheinen.“