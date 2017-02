Prinzengarde der Stadt Krefeld und Leibgarde der Prinzessin machen nicht nur in Uniform, sondern auch im Kostüm eine gute Figur.

Krefeld. Schon Napoleon hatte seine Garde, die unter anderem einst Wachdienste übernahm oder bei festlichen Anlässen Spalier stand. Am Niederrhein gab es schon früher sogenannte „Landknechtshaufen“. Auch heutzutage gibt es noch zahlreiche Garden und Ehren-Kompanien, die vor Staatsoberhäuptern aber auch vor Prinzenpaaren stramm stehen. So haben beispielsweise die Krefelder Tollitäten, Dieter I. und Britta I., ihre eigenen Prinzen- und Leibgarden.

Die Gardisten können auch kräftig feiern

Die Gardisten können aber nicht nur präsentieren, sondern auch kräftig feiern. Wie sie jetzt aufs Neue bei der Kostümparty im Zeughaus beweisen konnten. „Wir machen das Kostümfest seit zwölf Jahren, seit fünf Jahren gemeinsam mit der Leibgarde der Prinzessin“, sagt der Präsident der Prinzengarde, Christian Cosman. Aus dem Generalmajor ist so eine Art „Strandläufer“ geworden. Cosman hat sich den blau-weiß gestreiften Badeanzug aus den 1920er Jahren übergezogen. Neben ihm steht eine imposante Erscheinung in Frack und Zylinder, die dem früheren US-Präsidenten Abraham Lincoln sehr ähnlichsieht. Der ist es nicht ganz, denn dahinter verbirgt sich der Präsident der Leibgarde, Manuel Blomen.

„Wir waren schon einige Male hier, weil es bisher immer so schön war.“

Eva, Steffi und Sandra, Besucher

Auch das amtierende Prinzenpaar ist diesmal quasi inkognito unterwegs, mischt als kleine Piraten-Bande das Volk auf. Diese Party lassen sich ebenfalls ihre Vorgänger, Oliver I. und Danny I., nicht entgehen. Im Zeughaus ist richtig was los.

DJ Rainer Gries spielt gerade den Ohrwurm der Bläck Fööss „Am Bickendorfer Büdche . . .“ erst an, da liegen sich die Jecken bereits in den Armen oder tanzen. „Wir waren schon einige Male hier, weil wir Leute aus der Prinzengarde kennen und weil es bisher hier immer so schön war“, sagen die drei Freundinnen Eva, Steffi und Sandra. Die drei hübschen „Rotkäppchen“ sind aus Moers und Duisburg gekommen. Näher dran ist Conny Zangs von der Krefelder Gesellschaft der „Mösche-Männekes“.

Er träumt wohl auch davon, einmal mit seiner Hilke Königs- beziehungsweise Prinzenpaar zu sein. Zumindest ist Conny in der Maske des englischen Königs Richard Löwenherz schon einmal sehr trinkfest. Froschkönige vergnügen sich mit Braunbären, Marienkäfer mit Hausmeistern und Hippie-Mädchen mit Astronauten. Aus New York ist als Freiheitsstatue Marita ebenso mittendrin wie „Sheriff“ Rainer Schillings, Ehrenpräsident der Leibgarde und Ehrenmitglied der Prinzengarde. Gemeinsam mit seiner Elke ist Schillings vor 25 Jahren das Krefelder Prinzenpaar gewesen. Der 56-Jährige, gebürtige Linner ist beruflich in Köln aktiv und schätzt dennoch den Krefelder Karneval über alles. Dies konnten die vielen Jecken im Zeughaus nur bestätigen.