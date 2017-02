In der brennenden Wohnung fand die Feuerwehr zwei Personen und einen Hand.

Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr in Krefeld zu einem zweiten Brand auf der Augustastraße aus. Eine Person erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Krefeld. Die Feuerwehr Krefeld musste Sonntagabend zu einem Wohnungsbrand in die Augustastraße in Uerdingen ausrücken. Es ist der zweite Brand an diesem Sonntag, zu dem die Einsatzkräfte gerufen wurden.

Gegen 18.22 Uhr meldete sich ein Bewohner des Hauses und teilte der Leitstelle mit, dass es brennen würde. Als die Feuerwehr ankam, konnten die Einsatzkräfte bereits eine Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss wahrnehmen. Um in das Innere des Hauses zu gelangen, musste die Tür eingeschlagen werden. Schnell stand fest, dass der Rauch aus der Küche kam.

Beim Durchsuchen der weiteren Räume fanden die Feuerwehrmänner zwei Personen sowie einen Hund, der allerdings tot aufgfunden wurde. Beide Bewohner wurden ins Krankenhaus gebracht – eine Person ist mittlerweile im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen (Stand: 22:12 Uhr) Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen aufgenommen.