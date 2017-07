Krefeld. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in der Nacht von Montag auf Dienstag. Demnach breiten sich am Montagabend kräftige Gewitter von Frankreich her über das Saarland und Rheinland-Pfalz aus. Die Unwetter könnten sich in der Nacht bis zum Niederrhein verlagern.

Die Gewitter können nach Angaben der Wetterexperten mit heftigem Starkregen bis 40 Millimeter in einer Stunde, Hagel mit Korngrößen bis drei Zentimetern und schweren Sturmböen um 90 Stundenkilometern einhergehen. Lokal könnten auch orkanartige Böen bis 110 Stundenkilometern erreicht werden. Am Dienstag besteht ab Nachmittag und Abend erneut eine erhöhte Unwettergefahr.