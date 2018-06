Krefeld. Wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber unserer Redaktion erklärte, gab es am frühen Freitagmorgen in Krefeld keine Einsätze aufgrund des Gewitters. "Wir haben Glück gehabt, bei uns hat es auch nicht so viel geregnet", erklärte ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage unserer Redaktion.

Über den Vormittag verteilt, habe es jedoch drei kleinere Einsätze gegeben. Einwohner verständigten die Feuerwehr, da Wasser in ihre Keller eindrang. In allen drei Fällen rückten die Einsatzkräfte aus, um die Lage vor Ort einzuschätzen. Da es sich nur um geringe Wassermengen gehandelt habe, sei die Feuerwehr aber nicht tätig geworden, so ein Sprecher.

Der Deutsche Wetterdienst hatte in einer Vorabinformation darüber informiert, dass am Freitag in ganz NRW mit Unwettern zu rechnen ist.Auch in Wuppertal und Düsseldorf musste die Feuerwehr ausrücken. In NRW gab es mehrere Blitzeinschläge. nd