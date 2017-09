Nicole Specker ist Karnevalistin und Vollblut-Gewerkschafterin, für die SPD will sie in den Bundestag. Der WZ verrät sie auch, warum ihr Spitzname Danger-Mouse ist.

Krefeld. „Mitten im Leben“. Dass ihr Wahlkampf-Motto auch Titel einer längst abgesetzten Pseudo-Doku im Trash-TV ist, lacht Nicole Specker schallend weg. Immerhin: Auch für den Spaziergang mit der WZ ist das Motto der SPD-Bundestagskandidatin für Krefeld und den Rheinkreis Neuss Programm. Ihren Dienstwagen, ein BMW Elektroauto, hat Specker vor St. Matthias geparkt, mitten in ihrem Leben. Ihre Mutter ist hier in Hohenbudberg aufgewachsen, Speckers Sohn wurde in Krefelds ältester Kirche getauft. Ihr Arbeitsplatz, ein rotbraunes Backsteinhaus, in dem die 47-jährige Uerdingerin als kaufmännische Angestellte im Betriebsratsbüro der Covestro arbeitet, liegt keine 500 Meter entfernt. Dahinter der Rhein. „Hier laufe ich normalerweise meine Mittagspausenrunde“, sagt sie, „was ich an diesem Ort so liebe: Der Rhein sieht jeden Tag anders aus.“

Momentan ist nichts wie sonst, es herrscht Ausnahmezustand, seit Wochen ist Nicole Specker vom Dienst freigestellt: Die Schützen im Festzelt grüßen, eben schnell zur Eröffnung von Amazon im Rheinhafen, zwischendurch im Nähstübchen aus dem Nähkästchen plaudern, Haustür-Wahlkampf, mit Schülern über ihre Schwerpunktthemen Bildung, Rente und Arbeit diskutieren – kurz vor der Wahl sind Speckers Tage vollgepackt. Auch der Spaziergang mit der WZ ist so ein Termin. Schnell schiebt sie die Zigarettenschachtel wieder in die Tasche – „die letzten Wochen waren stressig“ – und zaubert stattdessen eine Flasche Moskitospray heraus. „Das hilft gegen Kriebelmücken. Ganz fiese Biester, die lauern hier überall im Gras.“

Entschleunigung funktioniert im Wahlkampf eher schlecht als recht

Es kann losgehen, Specker steuert auf den Rheindeich zu. Den Stress der vergangenen Wochen merkt man ihr nicht weiter an, die 47-Jährige lacht viel und laut, und sie erzählt. Von Sport als Ausgleich und ihrer Zeit als Volleyball-Spielerin, als alle die kleine Nicole nur Danger-Mouse nannten, „weil ich jeden Ball genommen habe“. Selbstbewusstsein schadet nicht. Von Entschleunigung – die träge am Deich weidenden Schafe unterstreichen das Stimmungsbild. „Generell versuche ich, mehr im Hier und Jetzt zu leben“, auch wenn das in der heißen Phase des Wahlkampfs nicht immer funktioniere, gesteht Specker. „Gestern Abend bin ich vor Erschöpfung im Sitzen auf dem Sofa eingeschlafen – und heute morgen um sieben genauso wieder dort aufgewacht.“