Auftakt zu unserer neuen Wahl-Serie „WZ bewegt“. Wir radeln oder spazieren mit den Kandidaten durch Krefeld. Und wundern uns, was wir so alles im Nähkästchen finden. Den Anfang macht Buttkereit (SPD).

Krefeld. Der Bundestagswahlkampf ist gerade gestartet, da biegt er schon auf die Zielgerade ein. Unsere Direktkandidaten in den beiden Krefelder Wahlkreisen sind nonstop unterwegs und hängen gleichzeitig herum. An jedem sich bietenden Mast. Dazu Termine, Termine, Termine. Soziale Gerechtigkeit, Wirtschaft, Rente, Frau und Beruf. Aber wer sind die Menschen im Plakate-Wald? Was verbindet sie mit Krefeld, was ist ihr liebster Flecken. Und warum? Können Sie eigentlich Platt oder trinken sie heimlich Kölsch?

Die WZ lädt die Kandidaten auf eine private Tour ein. Mit dem Fahrrad oder per pedes. Dorthin, wo sie sich wohl fühlen und auch mal aus dem Nähkästchen plaudern sollen. Unsere kleine Reihe „WZ bewegt“ zur Bundestagswahl eröffnet ausgerechnet die Nicht-Krefelderin Elke Buttkereit.

Und zwar im Stadtwald. Wieso eigentlich hier und wieso eigentlich zu Fuß? Stützräder kaputt? „Nee“, sagt die kernige Sozialdemokratin und tut, was sie oft und gerne tut: Sie lacht. Einfach zu dicht, der Kalender. Zwischen zwei Terminen mal ebkes auf die Fitz, das klappt nicht, nichtmal für die WZ. „Bin sonst oft mit dem Fahrrad hier. Von uns aus in Vluyn über Hüls, dann Stadtpark und wieder zurück, das ist eine perfekte Runde.“ Ein weitaus größeres Stück Krefeld erarbeitet sie sich noch. „Hüls kenn’ ich besser“, verrät die 50-Jährige. „Da haben wir so nach 18 auch so einiges erlebt.“ Und mit der ihr eigenen Schnodder-Schnute zu unserem Fotografen, der im Weggehen Wünsche äußert: „Wenn Sie in unsere Richtung sprechen, können wir auch was verstehen.“ Und dann lacht Elke Buttkereit.

Im Gleichschritt: Elke Buttkereit und WZ-Redaktionsleiter Michael Passon.

Keine Frage, die Familienmutter ist ein Typ. In Neukirchen-Vluyn als SPD-Chefin geachtet, im großen Moers respektiert, im noch größeren Krefeld weitgehend unbekannt. Kürzlich war sie beim Weinfest auf dem Dio-Platz in eine Diskussion verwickelt. „Ich habe gesagt, für was ich antrete. Sagt er: Stimmt nicht! Ich frage, wie er darauf kommt und ob er irgendwo etwas anderes gelesen oder gehört habe. Er: Nein, stimmt aber trotzdem nicht.“ Man erreiche halt nur die, die auch wollten. Dafür geht Buttkereit derzeit morgens früh gegen 8 aus dem Haus und kommt gegen 22 Uhr wieder. Erreichen, sich bekannt machen, für ihre Politik werben. Dazu gehört auch ein Spaziergang im Stadtwald.