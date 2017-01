Krefeld Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Krefeld. Am Dienstag wurde eine Fußgängerin von einem Auto auf der Weggenhofstraße berührt und leicht verletzt.



Gegen 7:45 Uhr überquerte die 22-Jährige die Weggenhofstraße in Höhe einer Baustelle. Kurz bevor sie den gegenüberliegenden Gehweg erreichte, touchierte sie ein Auto mit dem rechten Außenspiegel.

Dadurch stürzte die Krefelderin und wurde leicht verletzt. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Opel Astra Kombi handeln. Der Fahrer entfernte sich in Richtung Blumentalstraße, ohne sich um die junge Frau zu kümmern.



Weitere Beschreibungen liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de