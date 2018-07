Krefeld. Ein Unbekannter hat bei einem Unfall in der Nacht zu Sonntag mehrere geparkte Autos auf der Gutenbergstraße in Krefeld beschädigt. Danach flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin. Eine Frau hatte den Unfall beobachtet und der Polizei gemeldet.

Bei dem Auto des Unfallverursachers soll es sich um einen blauen VW Up oder Lupo mit Krefelder Kennzeichen handeln. Nach den Crash flüchtete das Fahrzeug in Richtung St.-Töniser Straße. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 5600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. red