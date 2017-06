Bei einem Unfall in Krefeld sind in der Nacht zum Sonntag vier Menschen verletzt worden. Der Zusammenstoß war heftig.

Krefeld. Vier Verletzte und 18.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls in der Nacht zum Sonntag, den die Krefelder Polizei meldet. Auf der Kreuzung Dießemer Bruch und Untergath krachten zwei Autos ineinander.

Gegen 23:20 Uhr fuhr ein 19-jähriger Krefelder über den Dießemer Bruch - und fuhr in die besagte Kreuzung, obwohl seine Ampel Rot zeigte, so die Polizei. Hier rammte er mit seinem Wagen das Auto einer 23-jährigen Duisburgerin, die über die Untergath in Richtung Hauptstraße fuhr.

Der Aufprall war heftig: Durch die Wucht kippte das Auto des Krefelders auf die Fahrerseite. Die Insassen wurden dabei eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide Autos waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Eine Straßenlaterne mit Verkehrszeichen wurde ebenfalls beschädigt, heißt es im Polizeibericht.

Alle Verletzten konnten nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.Die Straße Untergath wurde in Fahrtrichtung Hauptstraße für die Unfallaufnahme gesperrt. red